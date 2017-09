Fazination Trailrunning - Laufen abseits befestigter Wege

Nicht nur für Extremsportler

+ © Franziska Gabbert Wer im Gelände läuft, trainiert nicht nur den gesamten Bewegungsapparat, sondern auch seine Koordinations- und Konzentrationsfähigkeit. Foto: Franziska Gabbert © Franziska Gabbert

Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und wo kein befestigter Weg ist, da fängt das Trailrunning erst so richtig an. Hört sich nach Extremsport an? Ist es aber nicht. Auch Laufanfänger können es wagen.