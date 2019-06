Frau für 27 Minuten tot - nach Wiederbelebung schreibt sie etwas, das Gänsehaut bereitet

Eine Frau stirbt. Als die Ärzte schon glauben, dass sie die Patientin verloren haben, schaffen sie es, sie nach 27 Minuten wieder ins Leben zurückzuholen.

Eine junge Frau hat auf Instagram ein Foto ihrer Tätowierung am Handgelenk gepostet. So weit nichts Außergewöhnliches. Das Tattoo wirkt auf den ersten Blick wie ein unkenntliches Gekrakel. Wer die Geschichte dahinter kennt, dem wird es aber Gänsehaut bescheren.

27 Minuten tot: Unglaubliche Geschichte einer Wiederbelebung

Das Tattoo von Madie Johnson aus Kalifornien zeigt bei genauerer Betrachtung nämlich einen handgeschriebenen Satz: "It's real" steht da, auf Deutsch "Es ist real". Diesen Satz verfasste Johnsons Tante Tina Hines, nachdem sie von den Ärzten zurück ins Leben geholt wurde.

Hines wurde insgesamt sechs mal wiederbelebt, bevor sie endgültig wieder zurück im Leben war. Vier Mal führte ihr eigener Mann gemeinsam mit den Ersthelfern die Wiederbelebungsversuche durch, weitere zwei Male versuchten es die Ärzte - bis es endlich klappte.

Johnson veröffentlichte das Foto ihrer Tätowierung mit der dramatischen Geschichte ihrer Tante, das bisher schon mehr als 18.500 Mal mit "Gefällt mir" markiert wurde (Stand: 25.6.19):

Instagram-Follower glücklich: "Es gibt so viel Hoffnung. Gott segne dich."

"Vor etwas mehr als einem Jahr hatte meine Tante Tina, eine der erstaunlichsten, anspruchsvollsten und gesündesten Menschen, die ich kenne, einen unerwarteten Herzstillstand und war laut Ärzten gestorben. Sie wurde viermal von meinem Onkel Brian und den Ersthelfern wiederbelebt, bevor sie ins Krankenhaus kam", schreibt Johnson. "Nachdem sie auf wundersame Weise aufgewacht war, war das erste, was sie tat, weil sie intubiert war und nicht sprechen konnte, nach einem Stift zu greifen und in mein Buch 'es ist real' zu schreiben. Die Leute im Raum fragten 'Was ist real?' und sie antwortete, indem sie mit Tränen in den Augen in den Himmel zeigte."

Die Geschichte sei zu wertvoll, um sie nicht zu teilen, so Johnson, und sie wolle damit die Hoffnung weitergeben, die sie selbst in diesem Moment gespürt habe. Den Kommentaren nach zu urteilen, scheint die junge Frau dies auch bei vielen Menschen geschafft zu haben. So schreibt eine: "Ich freue mich zu wissen, dass du lebst und gesund bist und dass der Himmel wirklich auf uns wartet. Gott hat dich in so vielerlei Hinsicht wirklich gesegnet." Und jemand anderes meint: "Vielen Dank, dass du das teilst. Es gibt so viel Hoffnung. Gott segne dich."

sca