Verwandlung: Frau trinkt vier Wochen lang drei Liter Wasser - das ist aus ihr geworden

Sarah Smith aus England gehört zu der Sorte Mensch, die selten Durst haben. Ihr Arzt rät ihr, mehr zu trinken - das Experiment hat ungeahnte Folgen für die 42-Jährige.

Sie litt jahrelang an Kopfschmerzen und Verdauungsstörungen, weshalb Sarah Smith zum Arzt ging. Auch einen Ernährungsberater zog sie zurate - nach der Analyse ihrer Ernährungs- und Trinkgewohnheiten legten ihr beide Experten ans Herz, mehr zu trinken. Die 42-jährige Mutter trank nämlich nur etwa einen Liter am Tag.

Fitter und schlanker nach Wasser-Kur: 42-Jährige bekommt Komplimente

Dabei rät unter anderem das Wissenschaftsportal Quarks gesunden Erwachsenen, mindestens 1,5 Liter am Tag zu trinken, um den täglichen Flüssigkeitsverlust auszugleichen. Das beste Zeichen für Flüssigkeitsmangel sei Durst - doch genau diesen hatte Smith selten. Um ihre Beschwerden zu lindern und Stoffwechselprozesse im Körper zu unterstützen, zwang sie sich vier Wochen lang täglich drei Liter Wasser zu trinken - und wird diese Gewohnheit auch nach dem Experiment beibehalten, wie sie dem News-Portal Daily Mail begeistert berichtete.

Sarah Smith verzichtete während des Experiments auf dehydrierende Getränke wie Alkohol und Kaffee - und das zeigte Wirkung: Nach der Kur fühlte sich Smith nicht nur gesünder und schlanker, ihr Ehemann und auch Freunde machten ihr Komplimente, dass sie zehn Jahre jünger aussehe.

Weniger Falten nach der Wasser-Kur

Augenringe und Falten waren nach der Wasser-Kur abgemildert und auch ihre Haut sah gesünder und weniger fahl aus. Ein schöner Nebeneffekt: Durch die drei Liter Wasser täglich hatte Smith weniger Hunger und speckte etwas ab. Zu Beginn des Experiments hatte sie einen Taillenumfang von rund 71 Zentimetern - nach vier Wochen waren es nur noch 68,50 Zentimeter.

