Gesunde Zuckerfalle: Dass dieses Produkt dick machen kann, vermutet niemand

Nicht nur Süßkram enthält viel Zucker: Es gibt auch gesunde Produkte, die verhältnismäßig viel Energie liefern - und damit auch den Bauch wachsen lassen können.

Wer abnehmen möchte, sollte nicht mehr Kalorien zu sich nehmen, als er täglich verbrennt. Ein Bauarbeiter kann entsprechend mehr essen als ein Büroangestellter. Doch es kursiert auch das Gerücht, dass es bei einer Diät egal ist, wie viel man isst - solange es gesund ist.

Gesunde Nahrungsmittel ohne Limit - kann man so abnehmen?

Also Obst, Nüsse, Gemüse und Hülsenfrüchte essen, soviel man will und trotzdem abnehmen - ist das möglich? Auch gesunde Lebensmittel, die viele wichtige Nährstoffe liefern, können regelrechte Kalorienbomben sein, wenn man sie im Übermaß vertilgt. So kann etwa Vollkornbrot den Diät-Erfolg ausbleiben lassen.

jg / Video: Oath