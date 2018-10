Ab 40 Jahren liegt Bluthochdruck bei Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent

Eine schleichende Volkskrankheit: Weil wir uns falsch ernähren, zu dick sind, unter Bewegungsmangel leiden und rauchen leiden wir unter zu hohem Blutdruck. In wenigen Fällen ist tatsächlich die Genetik der Grund für die Erkrankung.

Werra-Meißner. Bluthochdruck ist ein großes Problem. Viele Menschen wissen gar nicht, dass sie an der sogenannten Hypertonie erkrankt sind. Hier erfahren Sie alles über die Symptome.

Oft wird die Krankheit erst diagnostiziert, wenn es bereits Folgeschäden an den Organen gibt. Wir haben mit Dr. Biljana Vokic, Oberärztin in der Kardiologie des Herz-Kreislauf-Zentrums in Rotenburg, die wichtigsten Fragen rund um Bluthochdruck geklärt.

Was sind die Ursachen für Bluthochdruck?

In 90 Prozent der Fälle führt die Lebensweise zu Bluthochdruck. Nur in zehn Prozent der Fälle gibt es eine organische Ursache. Hoher Blutdruck ist selten erblich bedingt, sagt Oberärztin Vokic.

Was können die Folgen sein, wenn Bluthochdruck unbemerkt bleibt?

Er schädigt in erster Linie die Organe: Herz, Gehirn, Nieren, Augen, Hauptschlagader. Als Folgen können dann Herzrhythmusstörungen, Herzschwäche und Herzinfarkt, Hirnblutung, Schlaganfall, Nierenschwäche oder eine Erweiterung der Hauptschlagader auftreten.

Welche typischen Warnhinweise gibt es?

Es gibt verschiedene Symptome, die man nicht ignorieren sollte. Anzeichen für Bluthochdruck sind:

häufiger Schwindel

anhaltende Kopfschmerzen

Nasenbluten

innere Unruhe

Herzrasen

Ohrensausen

Oft gibt es aber keine richtige Vorwarnung. Der hohe Blutdruck wird dann bei diversen Routineuntersuchungen, etwa beim behandelnden Hausarzt, festgestellt. Normal ist ein Blutdruck bis 130/80. Danach folgt der hochnormale Blutdruck und ab einem Wert von 140/90 sprechen wir von Bluthochdruck.

Wie viele Menschen in Deutschland haben einen zu hohen Blutdruck?

Etwa 25 Millionen Deutsche leiden an Bluthochdruck. Hypertonie ist der Risikofaktor Nummer Eins für Herzkreislauferkrankungen. Diese wiederum sind Todesursache Nummer Eins in Deutschland und Europa. Grob gelte die 50-Prozent-Regel, so Vokic: Nur die Hälfte aller Bluthochdruckpatienten wissen um ihre Erkrankung, davon wiederum wird die Hälfte behandelt, und von den Behandelten erreichen wiederum nur die Hälfte den Zielwert. Studien haben zudem gezeigt, dass nach drei Jahren nur noch 50 Prozent der Betroffenen ihre Medikamente regelmäßig einnehmen, sagt Biljana Vokic.

Wer gehört zur Risikogruppe für Bluthochdruck?

Ab dem 40 Lebensjahr liegt die Wahrscheinlichkeit, im Laufe des Lebens an Bluthochdruck zu leiden, bei 90 Prozent. Zu wenig Bewegung, Übergewicht, falscher Ernährung, Rauchen und Alkoholkonsum begünstigen die Krankheit. Auch psycho-soziale Faktoren sind nicht zu unterschätzen. Dazu zählen: Stress in Beruf und Familie, fehlende soziale Anerkennung, Depressionen, Isolation und Angst.

Wie kann Bluthochdruck bekämpft werden?

Um ihn in den Griff zu bekommen, sind laut Oberärztin Vokic Selbstbeherrschung und Eigeninitiative gefragt. Vor dem Griff zu Medikamenten wird zunächst geprüft, ob die Betroffenen nicht ihre Lebensweise ändern können. Mit einer konsequenten Ernährungsumstellung lässt sich der Blutdruck auch ohne Medikamente senken. Auf dem Speiseplan sollten vor allem Obst, Gemüse und Vollkornprodukte stehen. Bei gesättigten Fettsäuren, Fleisch, Salz und süßen Industrieprodukten hingegen ist weniger mehr.

Viel Bewegung wirkt sich ebenfalls positiv auf den Blutdruck aus. Vor allem Ausdauersport hilft – Schwimmen, Fahrradfahren und Nordic-Walking. Kraftsport ist dagegen kontraproduktiv.

Auch psychologische Unterstützung kann hilfreich sein, häufig kann der Blutdruck aber nur mit Medikamenten ausreichend gut eingestellt werden.

Was ist, wenn sich der Blutdruck trotzdem nicht senken lässt?

In der Regel lässt sich der Blutdruck mit Medikamenten ausreichend senken. In seltenen Einzelfällen kann mit einem minimal-invasiven Eingriff geholfen werden. Mit der renalen Denervation werden sogenannte Stressnerven an den Nierengefäßen gezielt veröden.