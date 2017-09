Junge hat gefährlichen Wurm im Auge - es endet tragisch

Als ein Junge mit starken Schmerzen ins Krankenhaus kommt, stehen die Ärzte vor einem Rätsel. Etwas Ungewöhnliches hat sich in seinem rechten Auge eingenistet.

Als die Ärzte den Jungen näher betrachteten, konnten sie ihren Augen kaum trauen: Denn in dessen Auge befand sich das wohl Ungewöhnlichste, was sie je vermutet hätten. Der Junge, der extra aus einem umliegenden Dorf nach Mexiko-Stadt kam, litt bereits seit Wochen unter schrecklichen Schmerzen im rechten Auge. Zeitweilig konnte er sogar nur noch Umrisse erkennen. Das berichtet jetzt "The New England Journal of Medicine".

17-jähriger Junge lebt mit Parasit im Auge - doch die Entdeckung ist einzigartig

Als er schließlich in einer Augenklinik untersucht wird, machen die Ärzte um Dr. Pablo Guzman-Salas eine schockierende Entdeckung: Ein Plattwurm hatte sich in dessen Hornhaut eingenistet. Die war bereits so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass sie stark geschwollen und mit Blut benetzt war. Der Grund dafür: Der Parasit hatte bereits mehrere Löcher in die Iris gebohrt - und sich darin versteckt. Deshalb war er nicht sofort entdeckt worden.

Das Tragische daran: Noch während der darauffolgenden OP fanden die Ärzte heraus, dass nicht nur die Hornhaut, sondern auch bereits die Netzhaut des Jungen massiv beschädigt war. Der Parasit selbst war angeblich drei Millimeter lang und einen Millimeter breit und wurde stückchenweise aus dem Auge entfernt. Dr. Guzman-Salas zeigte sich erstaunt über den Fund und erklärte, dass er so etwas vorher noch nie gesehen habe. "Es ist eigentlich unüblich für sogenannte Saugwürmer, die Augen zu infizieren." Stattdessen werden Augeninfektionen nur durch andere Parasiten, wie etwa Faden- oder Rundwürmern, hervorgerufen.

Ärzte sind sprachlos: Parasit macht Jungen fast blind

Mit Saugwürmern kämen Menschen etwa durch Lebensmittel oder Wasser, die mit dem Wurm oder dessen Eier verunreinigt sind, in Kontakt. Dieser wird schließlich verdaut und lebt meist im Darm des Betroffenen weiter. Doch im Stuhl des 17-Jährigen fand man überraschenderweise keinerlei Spuren oder Anzeichen des Wurms - sein Verdauungstrakt war offenbar nicht befallen gewesen. Doch trotz OP und Antibiotika soll sich seine Sehkraft sechs Monate nach der Entfernung des Parasiten noch immer nicht verbessert haben.

