Kein Kokoskuchen auf Station: Diese absurden Klinik-Regeln verwundern noch heute

Verbot

Nicht rauchen auf der Geburtsstation: Eine Krankenhaus-Regel, die wirklich jeder nachvollziehen kann. Doch was in den 1960ern nicht erlaubt war, grenzt an Schikane.