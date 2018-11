Extrem Ansteckend: Das Norovirus hat jetzt Hochsaison

Plötzlich kommt man nicht mehr von der Toilette: Die Magen-Darm-Grippe hat jetzt Hochsaison. Durchfall und Erbrechen sind extrem ansteckend. So schützen sie sich vor Noroviren.

Man fühlt sich schlagartig schwer krank und kraftlos: Infektionen mit Noroviren kommen besonders in den kalten Jahreszeiten häufig vor. Denn nun sind wir öfter und länger mit vielen Menschen in einem (warmen) Raum. Laut Robert Koch-Institut (RKI) sind Noroviren die wohl am weitesten verbreitete meldepflichtige Infektionskrankheit. Das Virus steht demnach in der Rangliste noch vor der Grippe. Das RKI informiert unter anderem online mit einem speziellen Ratgeber für Betroffene und Kontaktpersonen über den Umgang mit Noroviren. Wir haben hier die wichtigsten Fragen und Antworten für Sie zusammengefasst.

Woher kommt das Norovirus?

Noroviren gibt es überall auf der Welt - kein Kontinent ist vor dem Erreger sicher. Man kann sich also im Prinzip überall anstecken. Entdeckt wurde das Virus im Jahr 1972. Noroviren werden mit Erbrochenem und über den Kot ausgeschieden.

Wie steckt man sich mit Noroviren an?

Die Viren sind extrem unempfindlich und hochinfektiös. Im Kot und im Erbrochenen von Betroffenen befindet sich eine extrem hohe Konzentration von Erregern. Infizierte, die auf der Toilette waren und sich nicht die Hände gewaschen haben, übertragen das Virus besonders schnell. Wenn es erst an die Hand eines Gesunden gelangt ist, ist es nur eine Frage der Zeit, bis der Erreger auch in den Mund kommt. Türgriffe, Telefonhörer und Armaturen können ebenfalls zur Übertragungsstelle werden. Schmierinfektion nennt man diesen Vorgang.

Doch es gibt noch einen Weg der Ansteckung: die Aufnahme virushaltiger Tröpfchen über den Mund. Die Tröpfchen entstehen oftmals im Rahmen des schwallartigen Erbrechens. Diese winzigen Tröpfchen können über die Luft zur Ansteckung führen.

Kann man von Lebensmitteln Noroviren bekommen?

Ja. Es gibt auch Lebensmittel, die mit Noroviren belastet sein können. Fast alles, was roh ist, kann am Ende zu einer Ansteckung führen. Muscheln, Obst, Krabben, Salate und schmutziges Wasser können Erregerquellen sein. Sogar Beeren können im tiefgefrorenen Zustand Überträger sein.

Welche Symptome können auftreten?

Ein besonderes Merkmal beim Norovirus: Das Virus bricht sehr und intensiv schnell aus, es klingt auch ziemlich rasch ab. Zu den typischen Symptomen gehören:

starker Durchfall (kann teilweise wässrig sein)

(kann teilweise wässrig sein) Erbrechen (oft schwallartig)

(oft schwallartig) Übelkeit

Fieber oder erhöhte Temperatur

oder erhöhte Temperatur starke Krämpfe im Magen- und Darmbereich

im Magen- und Darmbereich Bauchschmerzen

Frösteln / Schüttelfrost

/ Schüttelfrost In einigen Fällen kann es durch den Infekt auch zu Blut im Stuhl kommen. Sollte das der Fall sein, ist es ratsam einen Arzt aufzusuchen - denn das Blut kann auch einen anderen (bedenklichen) Ursprung haben.

Meist ist das Schlimmste nach 12 bis 48 Stunden überstanden. Wer eine chronische Krankheit hat oder unter einer Autoimmunerkrankung leidet, kann länger mit der Infektion zu kämpfen haben. Wichtig ist, dass der Betroffene so viel wie möglich trinkt. Der Flüssigkeitsverlust muss unbedingt ausgeglichen werden.

Wie wird das Norovirus bei einem Patienten festgestellt?

Allein das Vorsprechen beim Arzt bringt keine Gewissheit. Auch wenn viele erfahrene Mediziner recht schnell die richtige Diagnose stellen: Nur eine Stuhlprobe gibt letztlich Sicherheit. Wenn das Ergebnis der Probe positiv ist, wird es innerhalb der Meldepflicht an die Behörden weitergegeben.

Warum ist das Norovirus meldepflichtig?

Noroviren sind sehr ansteckend und können auch größere Ausbruchsgeschehen verursachen. Das kann beispielsweise in Krankenhäusern und Altenheimen fatal sein. "Es gibt je nach Zahl der Erkrankungen durchaus auch mal 20 bis 30 Todesfälle in ganz Deutschland", berichtet Susanne Glasmacher aus der Pressestelle des RKI. Es handelt sich also um eine Infektion, die man nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Seit dem Jahr 2011 besteht die Meldepflicht. Der Nachweis erfolgt durch eine Stuhlprobe. Die gesetzliche Grundlage lautet: "Dem Gesundheitsamt wird gemäß § 7 Abs. 1 IfSG der direkte oder indirekte Nachweis von Norovirus, soweit er auf eine akute Infektion hinweist, namentlich gemeldet."

Wie kann ich mich vorm Norovirus schützen?

Die einfachste und effektivste Methode ist Händewaschen. Allerdings hilft das nur, wenn es gründlich gemacht wird. Eine schnelle Katzenwäsche ist unwirksam. Wichtig: Immer warmes Wasser und Seife benutzen. Die Hände sollten mindestens für ein Zeitfenster von 30 Sekunden unter laufendem Wasser gewaschen werden. Danach sorgfältig abtrocknen. Wer mit anderen in einer Wohnung lebt, der sollte dringen auf Folgendes achten:

eigenes Handtuch benutzen

Toilette nach Benutzung desinfizieren

Türklinken und Armaturen desinfizieren

keine Mahlzeiten für andere zubereiten

Bettwäsche und Handtücher bei mindestens 60 Grad in der Maschine waschen

Auch wenn man keine Beschwerden mehr hat, können noch zwei bis vier Wochen Erreger im Patienten vorhanden sein. Also kann man andere noch anstecken, obwohl man sich gesund fühlt. Hygiene ist also auch nach den Beschwerden noch unerlässlich.

In einem gesonderten Artikel haben wir alle Tipps für Hygiene mit einfachen und günstigen Mitteln für Sie zusammengefasst.

Bleibt man nach einer Infektion mit Noroviren immun?

Mit diesem Effekt sollte man eher nicht rechnen. Eine überstandenen Norovirus-Infektion bietet nämlich prinzipiell keinen Schutz gegenüber einer neuen Ansteckung. Es gibt einfach zu viele verschiedene Noroviren, die sich außerdem kontinuierlich verändern. Das ist auch der Grund, weshalb es keine Impfung gegen Noroviren gibt.

Wie lang sollte man bei einer Infektion nicht arbeiten gehen?

Um sich zu schonen und andere Menschen zu schützen, sollte man frühestens zwei Tage nach dem Abklingen der Beschwerden wieder arbeiten gehen. Das sollte auch für den Verdachtsfall gelten.

Für wen sind Noroviren besonders gefährlich?

Es gibt bestimmte Gruppen von Menschen, für die Noroviren besonders gefährlich werden können. Als Risikopatienten gelten alte Menschen (ab etwa 70 Jahren) und kleine Kinder bis zum Alter von 5 Jahren. Für sie kann der Flüssigkeitsverlust besonders gefährlich werden. Außerdem ist auch der Verlust bestimmter Salze und Spurenelemente nicht ungefährlich. Deswegen sollte bei entsprechenden Symptomen immer ein Arzt aufgesucht werden. Auch schwangere Frauen sollten zur Sicherheit einen Arzt aufsuchen, wenn der Verdacht auf Noroviren besteht.