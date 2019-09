Der richtige Arzt für mich – Online Arztsuche auf Gesundheit-sucht-arzt.de

Südniedersachsen. Dort finden Patienten Ärzte, Fachärzte, Zahnärzte und Kliniken in der Region.

Gesundheit sucht Arzt – das neue online Gesundheitsportal der HNA ist unter der Adresse gesundheit-sucht-arzt.de erreichbar. Mit dem Portal wird die Suche nach Ärzten und Fachärzten wie Allgemeinmediziner, Augenarzt, Chirurg, Hautarzt, Frauenarzt, Gastroenterologe, Hals-Nasen-Ohren-Arzt, Hausarzt, Kardiologe, Kinderarzt, Orthopäde, Radiologe, Sportmediziner und Urologe zum Kinderspiel. Auch Zahnärzte, Kieferorthopäden und Kliniken in den Stadt- und Landkreisen Kassel, Werra-Meißner, Waldeck-Frankenberg, Hersfeld-Rotenburg, Schwalm-Eder, Göttingen und Northeim sind mit einem Klick zu finden. Per Smartphone, Tablet und PC haben Patienten Zugriff auf ein Verzeichnis von Ärzten und Kliniken mit kompletter Anschrift und Telefonnummer. Ihren Arzt finden die Patienten über die Eingabe eines Fachgebietes – beispielsweise Augenheilkunde, Chirurgie, Dermatologie, Diabetologie, Frauenheilkunde, Gastroenterologie, Gynäkologie, Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Innere Medizin, Kardiologie, Orthopädie, Radiologie, Schlafmedizin, Sportmedizin, Urologie und Zahnmedizin. Hinzu kommt die Eingabe des Ortes, wie Bad Sooden-Allendorf, Baunatal, Bebra, Frankenberg Eder, Fritzlar, Göttingen, Hann. Münden, Hessisch Lichtenau, Hofgeismar, Homberg/Efze, Kassel, Melsungen, Northeim, Rotenburg, Schwalmstadt, Uslar, Vellmar, Witzenhausen, Wolfhagen. Unterschieden wird zwischen Arztpraxen und Kliniken. Dank dieser Filter haben Patienten ihren ausgewählten medizinischen Experten oder die entsprechende Klinik jederzeit zur Hand.

+ Schnell den richtigen Arzt finden: Auf gesundheit-sucht-arzt.de werden Dank Standorterkennung die Ärzte und Kliniken in der unmittelbaren Nähe aufgelistet. © Screenshot: nh

Auch von unterwegs funktioniert die online Arztsuche auf gesundheit-sucht-arzt.de schnell und einfach: Dank Standorterkennung werden Ärzte und Kliniken in unmittelbarer Nähe aufgelistet. Mithilfe der dazugehörigen Routennavigation wird der Patient, wenn nötig, direkt zum Zielort geführt. Zudem ist es möglich, die Arztpraxis oder Klinik mit nur einem Klick anzurufen – ohne lästige Nummernsuche oder Eingabe. Doch das ist nicht alles: Besucher der Seite erhalten Einblick in die Welt der Medizin: Gesundheitsthemen aus den einzelnen Fachgebieten wie Ernährungsmedizin, Psychologie und Sportmedizin werden leicht verständlich präsentiert. Neben neuen und zum großen Teil regionalen Nachrichten aus dem Gesundheitsbereich können Nutzer einen Themenfilter anwenden und so gezielt Beiträge – etwa aus den Bereichen Akupunktur und Homöopathie – lesen. Mit diesem Angebot ergänzt das Portal die gedruckten Gesundheitsmagazine der HNA und bietet mit dem tagesaktuellen und stets erreichbaren Onlineportal einen bisher nicht da gewesenen Mehrwert für die Nutzer. Gesundheitsvideos zu Darmspiegelung und Implantaten runden das Angebot ab.