Neue Studie: Diese Stirnfalten sagen verblüffend viel über Ihre Gesundheit aus

Falten im Gesicht sind ganz normal, Lachfalten gar charmant. Doch es gibt auch Gesichtsfalten, die auf eine Krankheit hinweisen, wie französische Forscher herausfanden.

Manche Schauspieler machen es vor: Mit viel Botox und keinen Falten im Gesicht sieht man eher gruselig aus als schön. Falten sind normal, sie entstehen etwa durch unsere Mimik, wenn wir Lachen oder konzentriert in den Computer schauen. Es gibt aber auch eine gefährliche Form der Falten, wie ein Forscherteam aus Frankreich jetzt herausgefunden hat.

Herz-Kreislauf-Erkrankungen gemessen an der Faltentiefe

So stellte Dr. Yolande Esquirol auf dem ESC Congress 2018 in München ihre Studienergebnisse vor (ESC steht für European Society of Cardiology - zu deutsch: Europäische Gesellschaft für Herzgesundheit): Tiefe horizontale Falten auf der Stirn sind verbunden mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen!

Das französische Forscherteam um Esquirol untersuchte 3.200 Berufstätige über einen Zeitraum von 20 Jahren. Alle waren zu Beginn der Studie gesund. In regelmäßigen Abständen maßen die Studienleiter die Tiefe der Stirnfalten aller Probanden: "0" stand dabei für "keine Falten", "3" für "viele tiefe Falten".

Tiefe Falten könnten auf Arteriosklerose hinweisen

Im Laufe der Studienlaufzeit von 20 Jahren verstarben 233 Teilnehmer. Dabei hatten die Studienteilnehmer, deren Falten die Forscher mit 2 oder 3 bewerteten, ein fast zehnmal höheres Risiko an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu sterben als die Menschen mit den faltenfreien Gesichtern. Bei den Probanden mit der Faltentiefe 0 war das Risiko am geringsten.

Warum die Anzahl und Tiefe von Stirnfalten Rückschlüsse auf die Herzgesundheit zulässt, ist noch nicht abschließend geklärt. Esquirol erklärt, dass Blutgefäße in der Stirn so klein sind, dass sie für eine Plaque-Ansammlung besonders empfindlich seien. Somit seien Falten eines der ersten Anzeichen von Gefäßalterung. Ob die Falten damit auch ein sicheres Merkmal von einer fortgeschrittenen Arterienverkalkung (Arteriosklerose) sind, ist aber noch nicht ausreichend belegt.

Falten-Check bald beim Kardiologen?

Die Studienleiter der Falten-Studie schlagen aber vor, die Untersuchung von Stirn-Falten in die Diagnose von Herzkrankheiten einzubinden. Der Grund: Herzkrankheiten bleiben oft sehr lange unentdeckt, weil Betroffene keine Symptome verspüren. Der Falten-Check könnte auf den ersten Blick Risikopatienten ermitteln und eine Behandlung einleiten.

Bei nicht alterstypischen tiefen Stirnfalten lohnt sich also der Gang zum Arzt. Stellt dieser ein Herzleiden fest, kann nicht nur medikamentös gut behandelt werden. Auch ein gesunder Lebensstil mit viel Bewegung und abwechslungsreicher Ernährung wirkt sich positiv auf unser Herz aus.

