"Russische Grippe" in den 70ern - Können wir Rückschlüsse auf Coronavirus-Pandemie ziehen?

Die Coronavirus-Pandemie ist nicht die erste Krankheitswelle, die ganze Länder lahm legt. Im letzten Jahrhundert brachen einige verheerende Seuchen aus - etwa die "Russische Grippe".

Die "Spanische Grippe" zwischen 1918 und 1925 gilt als schlimmste Pandemie der Neuzeit. Sie forderte rund 50 Millionen Todesopfer.



Auch die "Russische Grippe" von 1977 und 1978 zählt zu den Pandemien, die weltweit Auswirkungen zeigte. Bis zu 700.000 Menschen verstarben damals .

. Die Coronavirus-Pandemie wird nicht wie bei oben genannten Krankheiten durch Influenza-, sondern durch Coronaviren ausgelöst. Dennoch gibt es einige Parallelen.

Die meisten Bürger haben etwas Derartiges wie die Corona-Krise noch nie erlebt. Vor allem Jüngere waren noch nie zuvor mit ähnlichen Einschränkungen im Alltag konfrontiert. Doch der weltweite Ausbruch des Coronavirus ist nicht die erste Krankheitswelle, die die Menschheit heimsucht. Viele lebensbedrohliche Infektionskrankheiten, die durch Viren oder Bakterien verursacht wurden, gingen ihr voraus. Dazu gehören etwa die Ebola-Viruskrankheit oder die Masern*. Letztere konnten durch die Möglichkeit der Impfung unter Kontrolle gebracht werden.

Auch verschiedene Grippe-Pandemien wie die "Spanische Grippe" und die "Russische Grippe" forderten im letzten Jahrhundert unzählige Todesopfer. Obwohl diese durch Influenzaviren ausgelöst wurden, gibt es einige Parallelen zur aktuellen Coronavirus-Pandemie*.

"Russische Grippe" mit bis zu 700.000 Todesopfern weltweit

"Spanische Grippe", "Russische Grippe" und auch aktuelle Grippe*-Wellen führten und führen auch heute noch zu tragischen Nachrichtenlagen. Nicht nur Epidemien - örtlich begrenzte Krankheitsausbrüche -, sondern auch Pandemien brechen immer wieder aus. Von einer Pandemie ist die Rede, wenn eine Infektionskrankheit keinen Halt vor Ländergrenzen macht und sich weltweit ausbreitet.

Die "Russische Grippe", die ebenfalls zu den Pandemien zählt, kostete Ende der 70er Jahre rund eine halbe Million Menschen das Leben - vor allem Menschen unter 23 Jahren zählten zu den Betroffenen, etwa 700.000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene verstarben an der Viruskrankheit.

Die letzte größere Grippe-Epidemie traf Deutschland im Jahr 2017/18. Über sieben Millionen Menschen suchten damals aufgrund einer Virusgrippe einen Arzt auf, 25.100 Menschen kamen durch die Virusgrippe ums Leben. Das sei die höchste Zahl an Todesfällen in den vergangenen 30 Jahren, wie das Ärzteblatt Lothar Wieler, Präsident des Robert Koch-Instituts, zitiert. Auch die Influenzasaison 1995/96 reiht sich hier ein: Sie zählt mit etwa 8,5 Millionen Fällen und rund 30.000 Todesopfern in Deutschland ebenfalls zu den heftigsten Grippewellen, die Deutschland in den letzten 30 Jahren gesehen hat.

Covid-19: Bisher folgenschwerste durch Coronaviren ausgelöste Pandemie

Durch Coronaviren ausgelöste Krankheitswellen wurden bisher vor allem mit dem asiatischen Raum in Verbindung gebracht. So kam es im Jahr 2002/2003 zu einer Ausbreitung des Sars-Virus in China. Im Verlauf breitete sich dieser weltweit aus, insgesamt 8.096 Patienten wurden in 26 Ländern gezählt, wobei 774 Menschen an den Folgen verstarben.

Auch das Mers-Coronavirus (Mers-CoV) zählt zu den Coronaviren, die schwere Atemwegserkrankungen auslösen*. Bisher waren 27 Länder von Mers betroffen, wie das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit informiert. Bis Ende November 2019 seien nach WHO-Angaben weltweit 2.494 laborbestätigte Mers-Fälle gezählt worden, davon 858 Todesfälle.

Die aktuelle Covid-19-Pandemie mit 3.127.519 gemeldeten Fällen weltweit und bisher 217.569 Todesopfern stellt einen traurigen Rekord im Vergleich mit anderen durch Coronaviren ausgelösten Pandemien auf. Zwar gelten 935.646 Menschen als wieder gesund, doch die Zahl der Infizierten steigt weiter an, wie das Coronavirus Resource Center der Johns Hopkins University meldet.

"Russische Grippe" und Covid-19: Darin ähneln sich die Viruskrankheiten

Es handelt sich bei Covid-19 wie bei der Russischen und der Spanischen Grippe um eine Krankheit, die über Tröpfchen- und Schmierinfektion* übertragen wird und zuerst die Atemwege befällt. Die Atemorgane können in der Folge so weit Schaden nehmen, dass es zur lebensgefährlichen Lungenentzündung kommen kann*. Auch die weltweite Verbreitung hat Covid-19 mit den in der Vergangenheit ausgebrochenen und folgenschweren Pandemien gemein - und auch die hohe Anzahl an Todesopfern spricht dafür, dass es sich bei Covid-19 um eine Krankheit handelt, die ähnlich wie die "Russische Grippe" verläuft.

Jedoch wurde die "Russische Grippe" von Influenzaviren des Subtyps A/H1N1 ausgelöst - der Subtyp, der auch 1918 Ursache der "Spanischen Grippe" war. Ebenso unterscheiden sich die Risikogruppen*: So erkrankten an der "Russischen Grippe" vor allem Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene unter 25 so schwer, dass die meisten Todesopfer in dieser Altersgruppe verzeichnet wurden. Dies führten Forscher darauf zurück, dass die nach 1957 Geborenen keinen ausreichenden Immunschutz gegen das Virus hatten. Vor 1957 geborene Menschen waren in der Regel bereits mit dem Erreger A/H1N1 in Kontakt gekommen, weshalb deren Körper bereits Antikörper gebildet hatten.

Die Unterschiede bezüglich der Risikogruppen und auch der Fakt, dass über Covid-19 als neuartige Lungenkrankheit noch keine Langzeitstudien beziehungsweise noch nicht viele stichhaltige und auch teilweise widersprüchliche Forschungsergebnisse vorliegen, lässt nach aktuellem Wissensstand keine oder nur sehr vage Vergleiche zwischen "Russischer Grippe" und Covid-19 zu.

Mehr Quellen: www.welt.de; www.lungenaerzte-im-netz.de; www.wikipedia.org

