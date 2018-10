Wie alt schätzen Sie mich? Weshalb wir immer acht Jahre daneben liegen

Wer sich regelmäßig so richtig verschätzt, wenn es ums Alter geht, kann aufatmen: Es geht den meisten so. Und das hat folgenden Grund, sagen Forscher.

Geschätztes Alter minus fünf Jahre - so die Faustformel vieler Männer, wenn sie das Alter von Frauen schätzen sollen. Man(n) kann sich nämlich ganz schön in die Nesseln setzen, wenn er Frauen älter macht, als sie sind. Dabei gibt es einen Grund, warum wir anderen ihr Alter nicht im Gesicht ansehen können.

41 statt 49? Um acht Jahre verschätzt

Australische Psychologen untersuchten in der bislang umfangreichsten Studie zur Wahrnehmung von Gesichtern auch die Fähigkeit, das Alter richtig zu schätzen. 84 Testpersonen zwischen 18 und 59 Jahren schätzten dafür das Alter von Menschen auf 3.968 Passfotos. Die Fotos zeigten die Gesichter von Kindern, Männern und Frauen zwischen sieben und 70 Jahren.

Im Schnitt lagen die Teilnehmer bei jedem Gesicht acht Jahre daneben. Als Hauptursache dafür sahen die Forscher der University of New South Wales in Sydney die Passfotos, die die Teilnehmer zuvor angeschaut hatten. So hielten die Testpersonen einen Mann für älter, als er tatsächlich war, wenn ihnen zuvor ein Passfoto von einem älteren Herren gezeigt wurde. War der Mensch auf dem Foto aber im selben Alter wie die Testperson, so konnte diese dessen Alter gut schätzen.

Wir machen andere gerne "mittelalt"

Es sind also nicht nur die Falten im Gesicht, die bestimmen, wie alt man geschätzt wird. Auch das Alter desjenigen, der schätzt, spielt eine wichtige Rolle. Und wir machen Menschen zudem gerne "mittelalt": So fanden die Psychologen heraus, dass generell das Alter von jüngeren Gesichtern als älter und von älteren als jünger eingeschätzt wurde.

