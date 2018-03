Schmerzen in der Schulter: Das kann dahinterstecken

Plötzlich sind die Schmerzen da: Eine Kalkschulter und das Impingement-Syndrom können Patienten die Tränen in die Augen treiben. Was man dagegen tun kann, erfahren Sie hier.

Aus einem kurzen, leichten Ziehen in der Schulter können dauerhafte, extreme Beschwerden werden. Beim Impingement-Syndrom und der Kalkschulter werden typische Überkopfarbeiten wie beispielsweise Geschirreinräumen und Wändestreichen für viele Betroffene mitunter zur Qual.

Auch Sportarten wie Basketball, Tennis und zum Beispiel Golf machen unter Schmerzen kaum noch Spaß. Prof. Dr. Guido Heers, Chefarzt für den Bereich Allgemeinorthopädie in der Vitos Orthopädischen Klinik Kassel, erläutert diese zwei häufigsten Erkrankungen im Schulterbereich.

Impingement-Syndrom

Das Impingement-Syndrom - auch Engpass-Syndrom - der Schulter beginnt laut Heers häufig schleichend. Die Betroffenen seien in der Regel 50 Jahre und älter. „Meistens liegt ein degenerativer Sehnendefekt vor. Dieser entsteht nicht nach einem Unfall, sondern dadurch, dass sich die betroffene Sehne, in der Regel die sogenannte Supraspinatus-Sehne, zwischen Oberarmkopf und knöchernem Schulterdach im Laufe der Jahre kaputt reibt“, erläutert der Mediziner. Zudem habe diese Sehne keine gute Blutversorgung. Erst komme der Entzündungsprozess, dann der Riss.

Entzünde sich die Sehne, komme es mit der Zeit bei bestimmten Bewegungen zu Schmerzen: „Wenn wir den Arm heben - vor allem in einem Winkel zwischen 60 und 120 Grad - wird bei uns allen der Raum im Schultergelenk sehr eng“, sagt der Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. „Bei den Betroffenen zwickt es zum Beispiel in der Schulter, wenn sie ein Buch zurück ins Regal stellen. Später wird der Schmerz intensiver - vor allem, wenn die Sehne reißt.“

Mithilfe von Krankengymnastik und Medikamenten als konservative Therapie könnten die Bewegungsfunktionen verbessert und Schmerzen gelindert werden. Häufig sei das Problem damit bereits gelöst.

„In manchen Fällen muss der Raum operativ erweitert werden - bestenfalls bevor es zum Sehnenriss kommt“, sagt Heers. Dabei werde der Knochen abgeschliffen. Bei größeren Funktionseinschränkungen werde die abgerissene Sehne genäht. In den meisten Fällen sei die Schulter nach einer Weile wieder voll funktionsfähig. „Wichtig ist generell, dass die Ruptur frühzeitig erkannt wird“, betont Heers.

Kalkschulter

In Bezug auf ihre Symptome seien sich das Impingement-Syndrom und die sogenannte Kalkschulter sehr ähnlich, so Heers: „Bei beiden Erkrankungen läuft eine Entzündungsreaktion in einer Schultersehne ab. Manche Betroffene haben gar keine Beschwerden, andere wiederum starke Schmerzen.“ Anders als beim Engpass-Syndrom sei die Sehne intakt. Auch seien die Patienten der Kalkschulter in der Regel jünger: Sie trete meistens im Alter von 30 bis 50 Jahren auf.

Der Auslöser der Beschwerden sei unbekannt: „Die Kalkschulter trifft den jungen Sportler genau wie den älteren Raucher.“ Es komme zu Kalkeinlagerungen in der Sehne. Die Erkrankung sei selbstheilend. Heers: „Die meisten Kalkdepots lösen sich innerhalb von mehreren Jahren von selbst auf.

Eine Behandlung ist nicht notwendig, wenn keine Beschwerden vorliegen.“ Schmerzgeplagte Patienten hingegen ließen sich die „Kristalle“ operativ entfernen, erläutert Heers abschließend.