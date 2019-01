So tragisch veränderte eine Kreuzfahrt das Leben dieser Jugendlichen

Als ein 15-jähriges Mädchen von einer Kreuzfahrt zurückkehrt, hat sie Magenschmerzen. Dann eskaliert die Situation - die Eltern suchen verzweifelt nach der Ursache.

Erst waren es nur Bauchschmerzen und Übelkeit, die die 15-jährige Jordyn W. aus dem US-Bundesstaat Missouri plagten. Der naheliegendste Gedanke: Eine Magenverstimmung. Doch als ihr Gesicht enorm anschwillt, wird allen klar: Etwas stimmt hier ganz und gar nicht.

"Mein ganzes Gesicht hat sich violett verfärbt und war blutunterlaufen"

Es begann alles mit einer Kreuzfahrt, die sie im Sommer 2017 mit ihrer Familie unternahm. Kurz nach Jordyns Rückkehr verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand rapide, wie das US-amerikanische News-Portal New York Post berichtete. Mittlerweile ist die Teenagerin sogar erblindet - und kein Arzt hat bisher den Grund für Jordyns Martyrium herausgefunden.

Zuerst vermuteten Mediziner eine Nasennebenhöhlenentzündung, doch dann verlor Jordyn ihren Geruchs- und Geschmackssinn. Ein Jahr nach der Kreuzfahrt kam es dann zum schlimmstmöglichen Szenario: "Mein ganzes Gesicht hat sich violett verfärbt und war blutunterlaufen", erinnerte sich Jordyn gegenüber dem US-amerikanischen Fernsehsender WDAF, wie die New York Post berichtete. Die Jugendliche wurde auf der Intensivstation des University of Kansas Hospital in Kansas (USA) behandelt. Die Ärzte konnten die Schwellung zwar lindern - doch Jordyn verlor ihr Augenlicht. Und es ist auch weiterhin unklar, woran die Jugendliche leidet.

Eltern sind auf der Suche nach Spezialisten, die die Krankheit ihrer Tochter kennen

Auf der Website gofundme plädieren die Eltern von Jordyn jetzt an ausländische Spezialisten, ihnen bei der Suche nach der unbekannten Krankheit zu helfen. Bereits 571 Menschen haben sich an der Spendenkampagne für Jordyn beteiligt. Viele äußern in den Kommentaren ihre Vermutungen, etwa dass ein Bandwurm übertragen durch den Verzehr von Schweinefleisch für Jordyns Leiden verantwortlich sein könnte.

