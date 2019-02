Unbewusst schwanger: 18-Jährige lag im Koma - und wachte mit Baby wieder auf

Studentin Ebony Stevenson muss wegen Anfällen ins Koma versetzt werden. Was sie zu dem Zeitpunkt nicht ahnt: Sie ist hochschwanger.

Die 18-jährige Britin Ebony Stevenson dachte sich nicht viel dabei, als sie Anfang Dezember letzten Jahres unter Kopfschmerzen litt. Doch ihr Zustand verschlechterte sich und ihre Mutter verständigte den Notarzt.

Die junge Frau wurde wegen einer Reihe von Anfällen ins Royal Oldham Krankenhaus in der Nähe von Manchester verlegt, wo die behandelnden Ärzte nur noch eine Möglichkeit sahen, ihr Leben zu retten: das künstliche Koma.

Schwanger trotz Periode

Tests zeigten, dass die Anfälle von einer Schwangerschaftsvergiftung - auch Präeklampsie genannt - hervorgerufen wurden. Doch keiner wusste von Ebony Stevensons Schwangerschaft - auch nicht sie selbst - wie das britische News-Portal The Sun berichtete. Wie die 18-Jährige später erzählen wird, hatte sie die ganze Schwangerschaft hindurch ihre Periode, sie entwickelte keinen Babybauch und auch keine Morgenübelkeit.

Den Grund dafür sehen Ärzte in der seltenen Erkrankung namens Uterus didelphys, die sie bei Stevenson diagnostizierten. Betroffene haben nicht nur einen Uterus, sondern zwei Uteri. In Stevensons Fall wuchs der Fötus infolge unbemerkt in Richtung Rücken und nicht nach vorne, weshalb kein Babybauch entstanden ist.

Mutter liegt im Koma - Mädchen kommt mit Kaiserschnitt zur Welt

Aufgrund der Schwangerschaftsvergiftung mussten die Ärzte das Baby so schnell wie möglich auf die Welt bringen: Deshalb wurde ein Notkaiserschnitt durchgeführt, als die junge Frau im Koma lag. Am 3. Dezember 2018 kam auf diese Weise die kleine Elodie zur Welt. Ebonys Mutter und Großmutter kümmerten sich um das Neugeborene, bevor die 18-jährige Mutter am 6. Dezember 2018 aus dem Koma zurückgeholt wurde.

Als die junge Frau ihr Baby in Händen hielt, war sie überwältigt, wie die Sun zitierte: "Das Aufwachen aus dem Koma, um gesagt zu bekommen, dass man schwanger war und ein kleines Mädchen zur Welt gebracht hat, war überwältigend, um es gelinde auszudrücken."

Die junge Mutter plant nun, ihr Studium der Physiotherapie fortzusetzen und ihr Baby gemeinsam mit ihrer Mutter Sheree aufzuziehen.

jg