So werden Sie ruckzuck den Weihnachtsspeck los - ganz ohne Diät

Gänsebraten, Plätzchen und Glühwein haben bei manch einem ihre Spuren in Form von Hüftspeck hinterlassen. Mit diesen Experten-Tipps werden Sie ihn schnell wieder los.

Kurz nach Silvester packt den ein oder anderen das schlechte Gewissen – spätestens dann, wenn der Blick in den Badezimmerspiegel alles andere als wohlwollend ausfällt. Besonders nach den Feiertagen haben Braten, Alkohol und zuckrige Leckereien dafür gesorgt, dass ein bis zwei Kilo mehr auf den Rippen sind. Für einige heißt es dann: strikte Diät!

Doch nicht jeder hält solche Hungerkuren lange durch. Das muss auch nicht sein – wer sich nämlich nach dem Völlegelage einfach wieder mehr bewegt, kann den fiesen Pfunden ruckzuck ein Schnippchen schlagen. Allerdings sollte man auch keine Wunder erwarten, schließlich müssen etwa 9.000 Kalorien abgebaut werden, um ein Kilo Fett zu verlieren. Zum Vergleich: Beim Laufen verbrennt man durchschnittlich etwa 600 Kalorien pro Stunde.

Schneller und effektiver ist hier hingegen das sogenannte HIIT-Training. Hierbei werden Körpergewichtsübungen wie Kniebeugen, Liegestütze oder Sit-Ups so schnell wie möglich 30 Sekunden lang oder mehr ausgeführt. Dadurch werden Muskulatur und Fettstoffwechsel zu Hochtouren angetrieben, weshalb schnell sichtbare Erfolge zu sehen sind. Außerdem profitieren Sie so vom sogenannten Nachbrenneffekt. "Ein trainierter Körper verbrennt auch dann Fett, wenn er gerade keinen Sport treibt", erklärt Sportmediziner Prof. Ingo Froböse gegenüber express.de.

Der Grund dafür: Die Muskulatur muss weiter durchblutet werden, zudem wächst sie nach kurzen, intensiven Sporteinheiten – und dafür benötigt sie viel Energie. Und diese wird schließlich durch den Abbau der überflüssigen Fettdepots zur Verfügung gestellt. Tipp: Bis zu fünfmal in der Woche zehn bis 20 Minuten HIIT-Training reichen hierfür bereits aus. Wer es zudem noch schafft, mit dem Rad statt dem Auto in die Arbeit zu fahren oder am Wochenende einen strammen Spaziergang einplant, der kann wohl bald stolz auf das schlankere Ergebnis sein.

Aufstehen, Treppen steigen & Co.: mehr bewegen im Alltag

Doch Bewegung ist auch im Alltag wichtig, nicht nur nach Feierabend oder am Sonntag. Das gilt besonders für Büroarbeiter, die acht Stunden oder mehr am Schreibtisch sitzen müssen. Auf den Lift zu verzichten und lieber die Treppen zu steigen, ist ein gängiger Tipp – doch wussten Sie, dass bereits das Aufstehen vom Platz den Stoffwechsel ankurbelt? Daher empfiehlt es sich auch, sich mindestens einmal kurz die Füße zu vertreten – und wenn es nur der Gang auf die Toilette oder zum Drucker ist.

jp