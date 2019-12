Weißes und schwarzes Baby: Diese Zwillinge ziehen alle Blicke auf sich

Typisch für Zwillinge: Sie sehen sich zum Verwechseln ähnlich. Selbst zweieiige Paare gleichen sich in den Grundzügen. Nicht so ein Zwillingspaar aus Nigeria - das könnte unterschiedlicher nicht sein.

Die Spannung vor der ersten Ultraschalluntersuchung ist enorm: Dann wird der zukünftigen Mutter gesagt, ob sie ein Kind, Zwillinge oder sogar Mehrlinge erwartet. Bei eineiigen Zwillingen geht jedes Elternteil zuerst davon aus, dass die Babys sich vom Aussehen her immens ähneln werden. So erging es auch dem nigerianische Ehepaar Stacy und Babajide Omirin - doch sie sollten am Geburtstag ihrer Söhne aus allen Wolken fallen!

Daniel ist schwarz, David weiß: Diese Ursache steckt dahinter

Am 26. Februar 2019 war es so weit: Stacys Söhne David und Daniel kamen in der Millionenstadt Lagos im westafrikanischen Land Nigeria zur Welt. Nicht nur die diensthabenden Mediziner staunten nicht schlecht, als die Kleinen das Licht der Welt erblickten, auch ihre Mutter war völlig perplex: "Es war eine gewaltige Überraschung. Daniel kam zuerst und dann sagte mir die Schwester, dass das zweite Baby goldenes Haar habe. Ich fragte mich, wie das möglich ist. Dann schaute ich rüber und sah, dass David völlig weiß war", zitiert das Portal promiflash die frisch gebackene Mutter.

Da beide Elternteile schwarz sind, rechneten sie damit, dass auch ihr Nachwuchs eine dunkle Hautfarbe haben würde. Daniel kam tatsächlich mit derselben Hautfarbe zur Welt. David dagegen ist schneeweiß im Gegensatz zu seinem Brüderchen - wegen einer seltenen Pigmentstörung. Umgangssprachlich ist bei Betroffenen auch die Rede von Albinos. Albinismus ist die Bezeichnung für eine Gruppe angeborener Stoffwechselerkrankungen, die zu einer Störung der Melaninbildung führen, wie die Landesärztekammer Baden-Württemberg schreibt. Betroffene bilden wenig oder gar kein Hautpigment Melanin, weshalb deren Haut und auch die Augen sehr empfindlich auf Sonnenstrahlung reagieren.

"Ich werde oft gefragt, welcher der beiden denn mein Sohn sei"

Die Mutter der ungleichen Zwillinge wird oft unsicher beäugt: "Ich werde oft gefragt, welcher der beiden denn mein Sohn sei. Wenn ich ihnen dann sage beide, schauen sie mich an, als würde ich Späße machen", zitiert promiflash die Mutter der beiden Jungs.

jg