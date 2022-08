Wie Sie Bohnen bekömmlich zubereiten

Teilen

Bohnen dürfen Sie nicht roh essen, da die Hülsenfrüchte Blausäure enthalten - also erst kochen und dann den Bohnensalat zubereiten. © Robert Günther/dpa-tmn

Jedes Böhnchen macht ein Tönchen? So manche Leute sagen den gesunden Hülsenfrüchten nach, sie seien schwer verdaulich. Aber stimmt das wirklich? Und was hilft?

Bonn - Bohnen müssen nicht unbedingt schwer im Magen liegen. Es gibt ein paar einfache Tricks, die das verhindern: So kann die Zugabe von Bohnenkraut oder mediterranen Kräutern etwa dabei helfen, dass man die Hülsenfrüchte leichter verdauen kann. Das erklärt der Provinzialverband Rheinischer Obst- und Gemüsebauer in Bonn.

Außerdem entstehen Verdauungsprobleme vor allem bei den reifen Bohnenkernen. Bei den grünen oder gelben Hülsen treten sie hingegen in der Regel nicht auf. Wichtig ist, Bohnen niemals roh zu verzehren. Denn sie enthalten Blausäure, die erst beim Abkochen zerstört wird.

Bohnen richtig lagern und zubereiten

Wer Bohnen erntet oder kauft, sollte sie möglichst frisch verarbeiten. Im Kühlschrank kann man sie aber in einen Folienbeutel verpackt auch einige Tage aufbewahren. Wer sie erst später verbrauchen will, sollte die nahrhaften Hülsenfrüchte einfrieren oder einkochen - so bleiben sie problemlos haltbar.

Buschbohnen und Stangenbohnen haben derzeit Hochsaison. Man kann sie vielseitig zubereiten - etwa braten, dünsten, in Speck einwickeln oder als Eintopf. Gut vorbereiten für Gäste lässt sich auch ein Bohnensalat - mit Zwiebeln, Schnittlauch, Petersilie und Bohnenkraut. dpa