Was Worte bewirken können

Szenen wie diese sind typisch für den stressigen Arbeitsalltag in der Pflege. Die ideale Antwort aber wäre gewesen: „Bitte warten Sie einen Moment. Ich rufe jemanden, der heute schon Kontakt mit ihrer Mutter hatte.“

Bei der AWO Nordhessen hat man die Bedeutung von Kommunikation längst erkannt. Seit dem Jahr 2012 werden dort Mitarbeiter zu Sprachbegleitern und Sprachmentoren ausgebildet – mit dem Ziel, in den Einrichtungen eine positive Sprache zu kultivieren. „Kommunikation spielt eine zentrale Rolle in der Altenpflege – sei es im Umgang mit Bewohnern, Angehörigen oder Kollegen“, weiß Sigrid Junge, Abteilungsleiterin der Altenhilfe. Im Arbeitsalltag komme die freundliche, deutliche Verständigung untereinander oft zu kurz. Das Projekt „Sprachkultur“ setzt genau dort an.