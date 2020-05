Mit diesen sechs Tipps hellen Sie Ihre Zähne ganz einfach zu Hause auf

Ein strahlend weißes Hollywood-Lächeln ist für viele ein Traum. Doch statt eines teuren Bleachings beim Zahnarzt können Sie auch diese Tipps zuhause anwenden.

Aktivkohle-Zahnpasta, Ölziehen oder Bleaching-Produkte für zuhause: Auf der Suche nach dem perfekten Lächeln gibt es viele, teils kuriose, Produkte, die weißere Zähne garantieren. Doch nur wenige können halten, was sie versprechen. Doch was verhilft wirklich zu strahlenden Beißerchen à la Meghan Markle & Co.? Der Zahnarzt Dr. Neel Jaiswal hat seine sechs Tipps nun dem britischen Mirror verraten. Die Redaktion teilt sie auch mit Ihnen.

Tipp Nummer 1: Schwarzen Tee, Kaffee und Rotwein meiden

Das wird vielen ganz und gar nicht schmecken: Aber Ihr liebster Muntermacher ist einer der Gründe für die hartnäckigen, gelben Zahnverfärbungen. Daher ist der klügste Rat, den täglichen Konsum von Kaffee oder anderer Genussmittel auf ein Minimum zu beschränken – wenn nicht sogar ganz einzustellen.

Falls Sie das allerdings nicht übers Herz bringen, sollten Sie dem Bohnengebräu so viel Milch wie möglich hinzugeben. Das reduziert zumindest ein wenig das Risiko, dass sich die Zähne unschön verfärben.

Tipp Nummer 2: keine säurehaltigen Hausmittel nehmen

Auf Youtube rät manch ein Influencer zu "natürlichen" Weißmacher-Mixturen, wie zum Beispiel Zitronensaft und/oder Backpulver. Doch diese schaden langfristig Ihren Zähnen mehr als gedacht. Schließlich greift die Säure bzw. das Natron darin den Zahnschmelz an. Am Ende werden die Beißerchen schmerzempfindlicher, aufgeraut und undicht.

Tipp Nummer 3: Regelmäßig Zähne putzen

Bereits jedes Kind weiß, dass man zweimal am Tag die Zähne putzen sollte, morgens und abends. So gehen Sie sicher, dass etwaige Essensreste sowie Bakterien gründlich entfernt werden. Dr. Neel Jaiswal rät zudem, zu einer elektrischen Zahnbürste zu greifen. Diese soll im Gegensatz zu einer Handzahnbrüste langfristig besser gegen Zahnbelag und Zahnfleischentzündung vorbeugen.

Tipp Nummer 4: keine kohlensäurehaltigen Getränke trinken

Wer viel süße Limonaden oder zuckerhaltige Getränke trinkt, der schadet seinem Körper. Doch sie enthalten auch viel Säure und können so auf Dauer und/oder bei übermäßigem Konsum die Zähne verfärben und kaputt machen.

Tipp Nummer 5: Zahnpasta mit Wasserstoffperoxid wählen

Bei einer professionellen Behandlung durch den Zahnarzt wird meist Wasserstoffperoxid verwendet, um die Zähne zu bleichen. Daher sollten Sie auch beim Kauf einer Whitening-Zahnpasta stets darauf achten, dass diese den Inhaltsstoff enthält. Ansonsten macht sie die Zähne nicht weißer, sondern entfernt lediglich oberflächliche Verfärbungen, so Jaiswal.

Tipp Nummer 6: Bleaching-Produkte abends benutzen

Da die Speicheldrüsen nachts nicht mehr so aktiv sind, empfiehlt es sich, Spezialprodukte für ein makelloses Gebiss abends vor dem Zubettgehen anzuwenden. So bleibt das jeweilige Produkt auf den Zähnen besser haften und kann seine Wirkung entfalten - anstatt, dass es sofort wieder vom Speichel weggespült wird.

