Zähneknirschen in der Nacht: Das hilft wirklich dagegen

Autsch: Wer mit den Zähnen knirscht, hat in den meisten Fällen auch mit Beschwerden wie splitternden Zähnen oder Kieferschmerzen zu tun. In manchen Fällen kann sich das Knirschen sogar negativ auf die Wirbelsäule auswirken.

Fast jeder kennt das Phänomen des Zähneknirschens. Darunter kann der komplette Körper leiden. Doch welche Ursachen stecken wirklich dahinter? Und wie wird man das Problem wieder los?

Viele Menschen merken nicht, dass sie mit den Zähnen knirschen. Besonders nachts geschieht das Pressen und Mahlen meist unbewusst. Bruximus nennen Mediziner dieses ständige Zähneknirschen. Laut Bundeszahnärztekammer knirscht inzwischen jeder Zweite hin und wieder mit den Zähnen. Bei etwa 10 Prozent der Bevölkerung ist es sogar ein dauerhaftes Problem.

Diese Schäden richtet Zähneknischen an

„Da es oft im Schlaf erfolgt, bleibt es in vielen Fällen auch lange unbemerkt“, erklärt der Kasseler Zahnarzt Dr. Armin Rennert. Der Druck, der bei diesem Kraftakt entsteht, ist enorm hoch. Er entspricht etwa dem Sechs- bis Zehnfachen der normalen Bisskraft, was für den Körper nicht ohne Folgen bleibt.

Vor allem die Zähne werden angegriffen. Typisch sind folgende Schäden:

stark abgeschliffene Schneidezähne

empfindliche Zähne

freigelegte Zahnhälse

der extreme Druck greift zudem den Zahnschmelz an, es können Risse entstehen

Zähne, die splittern

Anzeichen kann der Zahnarzt auch deutlich fühlen, wenn er die Kiefergelenke und Muskeln im Gesicht abtastet.

Zähneknirschen schadet nicht nur dem Gebiss

Aber auch wenn noch keine deutlichen Zahnschäden sichtbar sind, gibt es verschiedene Symptome, die bei vielen Menschen auf Bruximus hindeuten können. Unser Experte Dr. Rennert zählt als Beispiele diese Symptome auf:

Kopf- und Nackenschmerzen

knackender Kiefer

Schmerzen in Kaumuskulatur und Kiefergelenk

das Gefühl, morgens nicht erholt aufzuwachen

geminderte Leistungsfähigkeit

Also sind nicht nur die Zähne die Leidtragenden: Unter dem ständigen Pressen und Mahlen leidet nämlich auch in vielen Fällen der Kiefer. Gelenke und Muskulatur werden in ihrer Funktion gestört. Das kann zu einer craniomandibulären Dysfunktion (CMD) führen. Harmlos ist das nicht. Denn in der Folge kann das zu Kopfschmerzen, Verspannungen, Schwindel oder Tinnitus führen. „Letztlich kann dadurch die gesamte Wirbelsäule in Mitleidenschaft gezogen werden“, sagt Rennert.

Zähneknirschen: Die physischen Ursachen

Das Zähneknirschen kann anatomische und psychische Ursachen haben, oft ist es eine Kombination aus beidem. „Gründe können schlecht angepasste Füllungen und Kronen, abgesunkene Zahnprothesen, fehlende Zähne oder Fehlstellungen der Kiefergelenke sein“, sagt Rennert. Sind Füllungen oder Kronen beispielsweise zu hoch oder abgenutzt, führe das zu Störkontakten der Zähne. Das sind Störungen im Zusammenbiss der Zahnreihen, die zu einer verstärkten Muskelaktivität und so zum Knirschen führen.

Auch Parodontitis, eine Erkrankung des Zahnbetts, kann eine Ursache sein. „Die Zähne werden locker und verschieben sich. Nachts versucht der Betroffene, unbewusst diese Störstellen wegzubekommen“, erläutert Rennert. Eine andere Möglichkeit: Weisheitszähne, die die anderen Zähne nach vorne drücken und so das Gebiss verschieben.

Auch orthopädische Probleme wie Fehlhaltungen der Halswirbelsäule können Ursache sein. „Sie führen tagsüber zu erhöhter muskulärer Aktivität, die nachts zu überhöhten Muskelanspannungen führt, sodass die Betroffenen mit den Zähnen Pressen und Mahlen“, sagt der Zahnarzt.

Zähneknirschen: Die psychischen Ursachen

Auch seelische Belastungen sorgen dafür, dass Menschen die Zähne zusammenbeißen und im Extremfall nachts mit ihnen knirschen. Die häufigste psychische Ursache ist beruflicher und privater Stress.

Diverse Studien zeigen, dass Bruximus-Patienten Entspannungsphasen nicht richtig nutzen können. Das Knirschen ist ihre Art, Stress zu verarbeiten. Helfen können neben einer Schienentherapie auch Entspannungstechniken. Der Zahnarzt Dr. Armin Rennert rät zu autogenem Training oder progressiver Muskelentspannung. Hilfreich können aber auch ein Ausgleichssport oder Yoga sein.

Sind die psychischen Belastungen am Ende doch komplexer, ist es sinnvoll, einen Psychotherapeuten oder Psychologen aufzusuchen. „Denn die seelischen Leiden, die zu Bruximus führen können, kann der Zahnarzt nicht beheben“, sagt Rennert.

Schiene gegen Zähneknirschen schützt und entlastet

Die Therapie richtet sich nach den Ursachen. Anfangs steht die Behandlung mit individuell angepassten Aufbissschienen. „Eine Sofortmaßnahme, um Zähne und Kiefergelenke zu schützen“, sagt Rennert. Sie dienen aber auch dazu, das Knirschen zu reduzieren, indem sie Zahn-, Muskel- und Gelenkfunktionen entlasten, unterbewusste Automatismen lösen und zu neuen Bewegungsmustern führen. Je nach Schwere des Bruximus gibt es unterschiedliche Schienen, die mitunter auch tagsüber getragen werden.

+ Sie schützt die Zähne: Eine Aufbissschiene ist Teil der gängigen Therapie bei ständigem Zähneknirschen. © RioPatuca Images/stockadobe/nh

Es gilt jedoch auch, die Ursachen zu beheben. Das heißt, den Zusammenbiss zu korrigieren, indem beispielsweise Füllungen, Kronen oder Prothesen angepasst werden. Ergänzend können auch Logopädie oder Physiotherapie zum Einsatz kommen. „Man muss den Menschen, als Ganzes sehen“, sagt Rennert.