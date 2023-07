13-Jährige wird bei Unfall in Darmstadt schwer verletzt

Ein Schild weist auf die Notaufnahme eines Krankenhauses hin. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Ein Mädchen ist bei einem Verkehrsunfall in Darmstadt schwer verletzt worden. Die 13-Jährige sei auf ihrem Fahrrad unterwegs gewesen, als sie stürzte, teilte die Polizei in der Nacht zum Montag mit. Das Mädchen kam nach dem Unfall am Freitag ins Krankenhaus. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und möglichen Beteiligten.