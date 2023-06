15-Jähriger verletzt anderen Jugendlichen mit Messer

Ein Streifenwagen der Polizei ist mit Blaulicht im Einsatz. © Jens Büttner/dpa/Symbolbild

Ein 15 Jahre alter Jugendlicher soll in Frankfurt einen 16-Jährigen mit einem Messer verletzt haben. Der 16 Jahre alte Junge erlitt am Montag Schnittverletzungen am linken Oberarm, wie ein Sprecher der Polizei in Frankfurt am Dienstag mitteilte. Die Jugendlichen sollen sich zuvor im Stadtteil Eschersheim zu einem Gespräch getroffen haben, ehe ein Streit zwischen den beiden ausbrach.

Frankfurt/Main - Der Verdächtige habe ein Messer gezogen und den 16-Jährigen bis zu einer Jugendwohngruppe verfolgt. Dort habe er ihn mit dem Messer verletzt und sei anschließend geflohen.

Die Polizei nahm den 15-Jährigen kurz darauf fest. Die Beamten fanden bei einer Suche auf dessen Fluchtweg die mutmaßliche Tatwaffe, hieß es. Der Verletzte kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der 15-Jährige wurde später seiner Mutter übergeben. Gegen ihn läuft ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. dpa