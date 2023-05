15-Jähriger zieht Softair-Pistole vor Polizeibeamten

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Ein 15-Jähriger hat vor Polizeibeamten in Frankfurt eine sogenannte Softair-Pistole gezogen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatten Zeugen am Samstagnachmittag eine verdächtige Person gemeldet, die Kinder auf einem Spielplatz anspreche. Als der Jugendliche die Polizisten wahrgenommen habe, habe er in die Innentasche seiner Jacke gegriffen, eine Schusswaffe hervorgezogen und sie durchgeladen.

Frankfurt - Als die beiden Beamten ebenfalls ihre Waffen gezogen und deren Gebrauch angedroht hätten, habe der 15-Jährige seine täuschend echt aussehende Softair-Pistole wieder weggesteckt, hieß es. Er wurde demnach zu Boden gebracht und gefesselt. dpa