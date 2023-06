1686 Einsätze wegen Unwetters in Hessen

Eine Unwetterfront zieht über die Skyline von Frankfurt am Main. © Arne Dedert/dpa

Beim schweren Unwetter in Hessen sind Feuerwehren und Hilfsorganisationen zu insgesamt 1686 Einsätzen ausgerückt. Die meisten gab es in der Stadt und im Landkreis Kassel, wie das hessische Innenministerium in Wiesbaden am Freitag mitteilte. Dort kam es seit Donnerstag zu insgesamt 792 Unwettereinsätzen. Im Kreis Waldeck-Frankenberg rückten ebenfalls verstärkt Feuerwehren aus.

Wiesbaden – In Südhessen gab es laut Innenministerium besonders im Main-Taunus-Kreis viele Unwetterschäden: Dort wurden 219 Einsätze gezählt.

Die Feuerwehren waren landesweit am Donnerstag und in der Nacht auf Freitag vor allem aufgrund umgestürzter Bäume sowie abgedeckter Dächer im Einsatz. In Nordhessen liefen nach den Angaben wegen Starkregens auch zahlreiche Keller voll. dpa