18-Jähriger nach Brand in Asylbewerberunterkunft vor Gericht

Nach dem Brand in einer Asylbewerberunterkunft in Hattersheim (Main-Taunus-Kreis) steht seit Dienstag ein 18 Jahre alter Bewohner der Einrichtung vor dem Amtsgericht Frankfurt. Am ersten Verhandlungstag räumte der Angeklagte ein, den Brand im Februar dieses Jahres verursacht zu haben. Über die Hintergründe gab es zunächst keine weiteren Erkenntnisse.

Frankfurt/Main - Das Feuer war in der Küche des Hauses ausgebrochen und hatte laut Anklage einen Schaden von rund 400.000 Euro angerichtet. 36 weitere Bewohner mussten in anderen Einrichtungen untergebracht werden - das Haus war vollständig unbewohnbar. Nach der Tat wurde der Mann festgenommen und in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.

In dem Prozess soll ein Sachverständiger zur Frage der Schuldfähigkeit befragt werden. Darüber hinaus sind weitere Gutachter anwesend. Der Prozess soll Mitte August abgeschlossen werden. dpa