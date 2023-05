180 Heuballen in Brand: Zeugen gesucht

Ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

In Groß-Gerau sind am späten Montagabend 180 Heuballen auf einem Feld abgebrannt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, brannten die gestapelten Ballen auf einer Fläche von etwa 200 Quadratmetern. Der Schaden beläuft sich demnach auf schätzungsweise mehrere tausend Euro. Eine Frau hatte das Feuer bemerkt und die Polizei alarmiert. Die Feuerwehr ließ die Ballen dann über mehrere Stunden hinweg kontrolliert abbrennen.

Groß-Gerau - Die Brandursache war zunächst nicht bekannt. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen. dpa