19-Jährige stürzt von Oberleitungsmast

Ein Rettungshubschrauber fliegt am Himmel. © Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Beim Sturz von einem Oberleitungsmast der Bahn in Hanau hat eine junge Frau lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Die 19-Jährige sei am Montagnachmittag als „torkelnde Person“ zwischen Gleisen bei einem Stellwerk in der Nähe des Hauptbahnhofs aufgefallen, teilte die Bundespolizei in Koblenz mit. Daraufhin seien die Gleise gesperrt worden.

Hanau - Die 19-Jährige war auf einen abgestellten Zug und dann auf den Mast geklettert, wie es hieß. Daraufhin sei der Strom der Oberleitung abgeschaltet worden. Die Feuerwehr rückte den Angaben zufolge mit einem Sprungtuch an. Kurz darauf stürzte die junge Frau von dem Mast. Sie sei dabei offensichtlich an der Leitung hängengeblieben und habe das Sprungtuch knapp verfehlt, so die Bundespolizei. Ein Rettungshubschrauber flog die 19-Jährige in die Unfallklinik nach Frankfurt. dpa