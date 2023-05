Mit Schreckschusspistole ins Gesicht geschossen: Polizei fahndet nach Tätern im Kreis Offenbach

Von: Caspar Felix Hoffmann

In Heusenstamm im Kreis Offenbach schießt ein Unbekannter auf einen 19-Jährigen und verletzt ihn schwer. Die Polizei fahndet nach dem Täter und zwei Komplizen.

Heusenstamm – Ein 19-Jähriger ist am Samstag (29. April) in Heusenstamm (Kreis Offenbach) angeschossen worden, wie die Polizei am Mittwoch (3. Mai) in Offenbach mitteilte. Der Mann sei schwer am Auge verletzt worden.

Die Polizei gab auch die Hintergründe der Tat bekannt. Demnach traf sich der 19-Jährige zwischen 21.30 und 22 Uhr mit zwei unbekannten Männern auf dem Parkplatz des Schwimmbads in der Jahnstraße in Heusenstamm. Das Treffen war zuvor telefonisch vereinbart worden, da der 19-Jährige ein Auto kaufen wollte.

19-Jähriger in Heusenstamm angeschossen: Polizei veröffentlicht Täterbeschreibung und Zeugenaufruf. © picture alliance/dpa/Symbolbild

19-Jähriger in Heusenstamm angeschossen – Tatwaffe vermutlich Schreckschusspistole

Als einer der beiden Männer das Geld überprüfte, habe er plötzlich eine Pistole aus seiner Umhängetasche gezogen und dem Opfer damit ins Gesicht geschossen. Daraufhin seien der Täter und sein Komplize mit einem Auto geflüchtet. Im Auto habe ein ebenfalls unbekannter Komplize gewartet. Das Trio sei in unbekannte Richtung geflüchtet.

Bei der Waffe handele es sich vermutlich um eine Schreckschusspistole, teilte die Polizei mit. Der 19-Jährige sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Ermittlungen dauern an. Erst kürzlich hat ein Räuber in Heusenstamm eine Seniorin auf offener Straße überfallen – und verletzt. (cas)

Täterbeschreibungen und Zeugenaufruf Der etwa 23-jährige dunkelhaarige Schütze war laut Polizei von kräftiger Statur, trug einen Vollbart und war zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß. Er soll eine Armbanduhr, eine schwarze Umhängetasche und Kleidung der Marke Gucci getragen haben. Der Komplize, der während des Verkaufsgesprächs anwesend war, soll eine schwarze Mütze, ein schwarzes T-Shirt und einen dunkelblauen Jogginganzug getragen haben. Der etwa 1,75 Meter große Mann sei 20 bis 24 Jahre alt und habe schwarze Haare. Von dem Unbekannten, der am Fahrzeug wartete, liegt keine Personenbeschreibung vor. Zeugen des Überfalls werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (069) 8098-1234 in Verbindung zu setzen.