20-jähriger bekommt vier Anzeigen in einer Nacht

Ein Schild mit der Aufschrift „Polizei“ hängt an einem Polizeipräsidium. © Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Ein betrunkener Mann hat in der Nacht zum Sonntag in Hofheim im Main-Taunus-Kreis insgesamt vier Anzeigen bekommen. Der 20-Jährige beleidigte Rettungssanitäter, Polizisten und einen Arzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Außerdem seien rund 15 Gramm Haschisch bei dem Mann gefunden worden. Ein Atemalkoholtest habe knapp vier Promille ergeben.

Hofheim - Die erste Anzeige habe der Mann bekommen, weil er zunächst eine Rettungswagenbesatzung beleidigt und sich dieser aggressiv gegenüber verhalten habe. Der Rettungswagen sei aufgrund seiner starken Alkoholisierung alarmiert worden. Beim Eintreffen der daraufhin verständigten Polizei habe sich das Benehmen nicht verbessert, hieß es. Er sei zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen worden. Der Mann soll in Richtung der Polizisten getreten und diese ebenfalls beleidigt haben, was seine zweite Anzeige in der Nacht bedeutete.

Ein Arzt, der ihm Blut abnehmen sollte, sei ebenfalls beleidigt worden. Das bei Durchsuchungen aufgefundene Haschisch bedeutete dann letztendlich Anzeige Nummer vier. Seinen Rausch habe der Mann im Anschluss auf der Polizeistation ausgeschlafen. dpa