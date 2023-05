20-Jähriger flieht: Unfall mit zwei Streifenwagen

Ein Blaulicht ist auf dem Dach eines Einsatzfahrzeuges der Polizei zu sehen. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Ein 20-Jähriger hat einen Verkehrsunfall mit zwei Polizeiwagen gehabt, nachdem er sich eine Verfolgungsfahrt mit ihnen geliefert hatte. Beamte wollten den Fahrer am Mittwoch in Frankfurt kontrollieren, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Doch der 20-Jährige habe dies ignoriert und sei zunächst weitergefahren. Plötzlich habe er seinen Wagen gewendet.

Frankfurt/Main - Er habe dann mehrere Fahrzeuge überholt und mit seinem Auto ein Taxi gestreift.

Bei einem weiteren Wendeversuch kollidierte sein Wagen mit einem ihm folgenden Polizeiauto, wie es weiter hieß. Ein zweiter Streifenwagen konnte den Angaben zufolge nicht mehr bremsen und fuhr auf das Auto des Flüchtigen. Dabei seien zwei Polizeibeamte leicht verletzt worden. Die Beweggründe für die Flucht und den Fahrstil seien bislang nicht bekannt, so die Polizei. dpa