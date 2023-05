200.000 Euro Schaden bei Dachstuhlbrand in Bad Hersfeld

Ein Mitglied der Feuerwehr spritzt aus einem Schlauch mit Wasser. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Bei einem Dachstuhlbrand in Bad Hersfeld ist nach ersten Schätzungen ein Schaden von etwa 200.000 Euro entstanden. Verletzt wurde bei dem Feuer am frühen Samstagmorgen im Landkreis Hersfeld-Rotenburg jedoch niemand, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Bewohner des Einfamilienhauses konnten dieses rechtzeitig verlassen, teilte die Polizei mit.

Bad Hersfeld - Die aufgrund der Rauchentwicklung alarmierte Feuerwehr löschte den Brand bereits am Morgen bis auf einzelne Glutnester. Wie es zu dem Brand kommen konnte, war zunächst unklar. Die Ermittlungen dauern an. dpa