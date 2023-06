24-Jähriger in Großbritannien festgenommen

Ein gesprengter Geldautomat ist hinter einem Flatterband mit der Aufschrift „Polizeiabsperrung“ zu sehen. © Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Nach einer internationalen Fahndung ist ein mutmaßlicher Geldautomatensprenger in Großbritannien festgenommen worden. Der 24-Jährige soll Ende 2021 mit zwei Komplizen an einer versuchten Sprengung in einer Bankfiliale in Dipperz (Landkreis Fulda) beteiligt gewesen sein, wie das Polizeipräsidium Osthessen am Freitag mitteilte.

Fulda - Den Angaben zufolge orteten Ermittler den Flüchtigen in einer englischen Kleinstadt. Eine dortige Spezialeinheit habe ihn vor wenigen Tagen festgenommen. Er wurde nach Deutschland ausgeliefert.

Die beiden 22 und 28 Jahre alten Komplizen des 24-Jährigen waren nach der versuchten Geldautomatensprengung vor rund eineinhalb Jahren festgenommen worden, er wiederum sei entkommen. Seine mutmaßlichen Mittäter wurden zu drei Jahren und neun Monaten Gefängnis verurteilt. dpa