25-Jähriger auf A45 von Lkw erfasst: Schwer verletzt

Ein Krankenwagen fährt mit Blaulicht auf einer Straße. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Ein Fußgänger ist auf der Autobahn 45 zwischen Herborn und Ehringshausen von einem Lastwagen erfasst und schwer verletzt worden. Der 25 Jahre alte Mann sei am frühen Montagmorgen mit schweren Schädelverletzungen ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Näheres zu seinem Zustand könne er nicht sagen. Demnach hatten Zeugen den 25-Jährigen gesehen, wie er verletzt in Fahrtrichtung Dortmund im Bereich einer Baustelle an der Leitplanke lehnte, und die Polizei informiert.

Herborn - Der 40 Jahre alte Fahrer des Lkw sei bereits ausfindig gemacht worden, sagte der Sprecher weiter. Die Umstände des Unfalls seien jedoch noch unklar - auch weil der 25-Jährige noch nicht befragt werden konnte. Die Staatsanwaltschaft habe einen Gutachter beauftragt, der den Unfallhergang ermitteln soll. Zuvor hatte Hit Radio FFH berichtet. dpa