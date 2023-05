27 Mal zugestochen: Gericht verhandelt mutmaßlichen Mord

Ein Schild mit der Aufschrift "Angeklagter" wird auf die Gerichtsbank gestellt. © Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Nach Messerattacken in Frankfurt steht ein 43 Jahre alter Mann seit Dienstag wegen des Vorwurfs des Mordes und des versuchten Totschlags vor dem Landgericht Frankfurt. Der Türke soll im September vergangenen Jahres ein Treffen seiner ehemaligen Lebensgefährtin mit einem neuen Vertrauten dazu genutzt haben, den 44-Jährigen mit 27 Messerstichen zu töten.

Frankfurt/Main - Die Frau (41) wurde, so der weitere Vorwurf der Anklage, von ihm mit dem Messer schwer verletzt. Die Beziehung zwischen beiden soll von Eifersucht und Gewalt geprägt gewesen sein. Am ersten Verhandlungstag kündigte der Angeklagte über seinen Verteidiger eine Einlassung an. dpa