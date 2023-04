270 Zählstellen erfassen hessischen Radverkehr

Verkehr

+ © Arne Dedert/dpa/Archivbild Ein Mann fährt mit seinem Fahrrad auf einem Radweg. © Arne Dedert/dpa/Archivbild

Inzwischen 270 automatische Dauerzählstellen erfassen flächendeckend den Radverkehr in Hessen. Dieser könne damit verfolgt und analysiert werden, teilte Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. „Für den Autoverkehr gibt es so etwas schon lange; auch der Radverkehr verdient professionelle Planung.“

Wiesbaden - Die Zählstellen sind in Hessen seit März 2022 in den Boden an Straßen und Radwegen verlegt worden. Sie messen den Radverkehr mit Induktionsschleifen. Ihre Daten übermitteln sie rund um die Uhr per Mobilfunk an einen zentralen Server. Nach früheren Angaben der Landesstraßenbaubehörde Hessen Mobil lassen sich damit „wichtige Rückschlüsse für die notwendige Ausgestaltung der Infrastruktur, zum Beispiel die Breite von Wegen oder die Steuerung von Lichtsignalanlagen, treffen“. Die Gesamtkosten des Projektes liegen den Angaben zufolge bei etwa 3,6 Millionen Euro.

Hessen macht laut Verkehrsminister Al-Wazir beim Bau von Radwegen Tempo: „Wir treten jetzt richtig in die Pedale, die Aufholjagd läuft.“ Immer mehr Vorhaben würden umgesetzt. „Wir haben in den vergangenen Jahren eine datengestützte strategische Planung etabliert, eine eigene Nahmobilitäts-Abteilung bei Hessen Mobil eingerichtet sowie die Mittel für den Bau der Rad-Infrastruktur kontinuierlich erhöht.“ Das Fahrrad wird nach Al-Wazirs Worten „zum vollwertigen Verkehrsmittel und Bestandteil des Mobilitätssystems“. dpa