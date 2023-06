29 Grad zum Wochenstart in Hessen

Eine Wildbiene fliegt vor dem leicht bewölkten Himmel auf blaue Salbeiblüten zu, die als Zierpflanzen in einem Vorgarten stehen. © Frank Rumpenhorst/dpa/Archivbild

Die Menschen in Hessen können sich auf einen sonnigen Wochenstart freuen. Die Temperaturen erreichen am Montag bis zu 29 Grad Celsius, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Tagesverlauf können vereinzelt Wolken aufziehen. In der Nacht auf Dienstag kühlen die Temperaturen etwas ab, sie liegen zwischen 12 und 9 Grad.

Frankfurt - Am Dienstag ziehen im Tagesverlauf langsam Wolken auf, es kann vereinzelt zu Regen kommen. Laut DWD liegen die Höchstwerte zwischen 22 und 27 Grad. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es stark bewölkt. Nördlich des Mains ist mit Regen zu rechnen. Die Tiefsttemperaturen in der Nacht liegen zwischen 15 und 10 Grad. Der Mittwoch bleibt wechselhaft bei Temperaturen zwischen 21 und 26 Grad. dpa