33-Jähriger soll Nachbarn in Brust geschossen haben

Teilen

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Ein 33-Jähriger soll in Kassel auf seinen Nachbarn mit einer Pistole geschossen haben. Die Männer seien in der Nacht zum Mittwoch im Hausflur ihres Wohnhauses in Streit geraten, teilte die Polizei mit. Daraufhin habe der mutmaßliche Täter seinem 55 Jahre alten Nachbarn in den Oberkörper geschossen. Dieser habe noch schwer verletzt das Haus verlassen können.

Kassel - Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht demnach nicht.

Laut Polizei haben Beamte den Tatverdächtigen im Haus festgenommen. Derzeit werde geprüft, ob er einem Haftrichter vorgeführt wird. Ihm sei eine Blutprobe entnommen worden, weil er mutmaßlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden habe. dpa