36-Jähriger greift Zugbegleiterin an

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Ein 36-Jähriger soll eine Bahnmitarbeiterin mit Schlägen und Tritten in einer Bahn im Lahn-Dill-Kreis attackiert haben. Der Grund des Angriffs am Samstagabend soll eine Fahrscheinkontrolle gewesen sein, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 36-Jährige bedrohte den Angaben zufolge die Frau zunächst mit einer Messerklinge und ließ diese fallen, als er die 58-jährige Zugbegleiterin mit Schlägen und Tritten auf den Rücken angriff.

Dillenburg - Die Frau erlitt mehrere Prellungen. Mitreisende und Bahnangestellte hielten den Mann auf, bevor er in Dillenburg festgenommen wurde. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung gegen ihn eingeleitet. dpa