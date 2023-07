360 Heuballen brennen: Brandstiftung möglich

Auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr ist ein Blaulicht zu sehen. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Rund 360 Heuballen sind am Dienstag in Freigericht-Neuses in Flammen aufgegangen. Die Polizei in Offenbach bezifferte den Schaden auf rund 22.000 Euro. Brandstiftung könne nicht ausgeschlossen werden. Die Feuerwehr war rund zweieinhalb Stunden nach dem Brand noch mit dem Löschen von Glutnestern beschäftigt.