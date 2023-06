39-Jährige greift Passanten und Polizei an

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Eine 39-Jährige soll auf der Einkaufsstraße Zeil in der Frankfurter Innenstadt mehrere Personen angegriffen haben. Als Polizisten sie festnehmen wollten, habe sie sich stark gewehrt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Frau habe die Beamten geschlagen und getreten sowie versucht, einen Polizisten in die Wade zu beißen. Dabei habe sie wüste Todesdrohungen und Beleidigungen ausgestoßen.

Frankfurt/Main - Zu der Festnahme kam es laut Polizeimitteilung, weil die Tatverdächtige auf der Zeil herumgeschrien, Passanten angepöbelt und einer anderen Frau ins Gesicht geschlagen haben soll. Als deren Brille bei dem Angriff zu Boden fiel, habe sie diese mit dem Fuß zerstört, hieß es. Einer weiteren Passantin soll die 39-Jährige heißen Kaffee auf den Oberkörper geschüttet haben. Die bereits polizeibekannte Frau wurde in Gewahrsam genommen und soll einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. dpa