46-Jähriger tot gefunden: Verdacht auf Tötungsdelikt

Teilen

Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Die Leiche eines 46 Jahre alten Mannes ist am Dienstagvormittag in einer Wohnung in Darmstadt gefunden worden. Die Beamten gehen von einem Tötungsdelikt aus. Ein 40-jähriger Tatverdächtiger wurde am Tatort festgenommen, wie die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Darmstadt mitteilte. Ersten Ermittlungen zufolge sei es zu einem Streit zwischen den beiden gekommen.

Darmstadt - Der 46-Jährige soll durch die Auseinandersetzung so schwer verletzt worden sein, dass er in der Wohnung gestorben sei. dpa