52 weitere Schulen für neues Fach „Digitale Welt“ ausgewählt

Eine Schülerin benutzt im Unterrichtsfach „Digitale Welt“ ein Tablet. © Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild

Das neue hessische Unterrichtsfach „Digitale Welt“ wird im kommenden Schuljahr fortgesetzt und ausgeweitet. 52 neue Schulen mit rund 7500 teilnehmenden Schülerinnen und Schülern seien ausgewählt worden, erklärte das Kultusministerium am Mittwoch. Zusammen mit den bereits teilnehmenden Schulen seien mehr als 9000 Kinder und Jugendliche involviert. Das Fach „Digitale Welt“ soll grundlegende Kompetenzen der Informatik mit der ökonomischen und ökologischen Bildung verbinden.

Wiesbaden - Im Unterricht werden auch Themen wie Datenschutz, Cyberkriminalität und Mediennutzung aufgegriffen. Seit Beginn des ablaufenden Schuljahrs wird das Fach als Schulversuch an zwölf Schulen in Hessen unterrichtet.

In der ersten Phase des Pilotprojekts hatten zwölf Schulen mit fünften Klassen teilgenommen. Im kommenden Schuljahr wird der Schulversuch dort in der sechsten Jahrgangsstufe fortgesetzt. Bis Ende Mai konnten sich weitere Schulen bewerben. „Die zahlreichen Bewerbungen und die positiven Rückmeldungen zu unserem neuen Unterrichtsfach zeigen den Erfolg und die Relevanz für unsere Schulen“, erklärte Kultusminister Alexander Lorz (CDU). Es seien 52 neue Pilotschulen aus allen 15 Schulamtsbereichen, darunter zwölf Gymnasien, 28 Gesamtschulen, zehn Haupt- und Realschulen und zwei Förderschulen, ausgewählt worden.

Das Projekt ist laut dem Ministerium der Grundstein zum Aufbau eines neuen Schulfachs für das digitale Zeitalter. Es wird in Kooperation mit dem Hasso-Plattner-Institut in Potsdam durchgeführt und von der Goethe-Universität in Frankfurt wissenschaftlich begleitet. Eine Untersuchung der bisherigen Ergebnisse laufe - diese seien vielversprechend. „Die Mehrheit der Schulleitungen bewertet die organisatorische Umsetzung als sehr gelungen“, erklärte das Ministerium. dpa