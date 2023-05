59-Jähriger aus Hessen vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Odenwaldkreis

Ein 59-jähriger Mann aus Michelstadt im Odenwaldkreis wird vermisst. Er könnte orientierungslos sein und ärztliche Hilfe benötigen.

Michelstadt/Groß-Umstadt – Der 59-jährige Erich Rebscher aus Michelstadt-Vielbrunn im Odenwaldkreis wird seit Donnerstagmittag (11. Mai) vermisst. Die Polizei wendet sich deshalb mit einem Foto des Mannes an die Öffentlichkeit und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Zuletzt wurde der Mann am Donnerstag gegen 13.30 Uhr gesehen, bevor er aus dem Krankenhaus in Groß-Umstadt im Landkreis Darmstadt-Dieburg entlassen wurde. An seiner Wohnanschrift sei er bislang nicht angekommen.

Polizei bittet um Mithilfe Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben kann oder ihn gesehen hat, wird gebeten, sich mit dem Kommissariat 10 in Erbach im Odenwaldkreis unter der Rufnummer 06062 9530 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Nach Angaben der Polizei ist er 1,85 Meter groß, kräftig und hat kurze dunkelblond-graue Haare. Über seine Bekleidung ist nichts bekannt. Nach derzeitigem Kenntnisstand sei der Mann möglicherweise orientierungslos und benötige ärztliche Hilfe. Weiterhin vermisst wird ein Mann aus Nidderau im Main-Kinzig-Kreis. (cas)

