61-jähriger Fahrradfahrer wird von Auto erfasst und stirbt

Ein Rettungswagen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) ist mit Blaulicht unterwegs. © Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild

Ein 61-Jähriger ist in Frankfurt auf seinem Fahrrad von einem Auto erfasst worden und gestorben. Die 50-jährige Fahrerin des Wagens überquerte trotz eines Stoppschildes eine Kreuzung ohne anzuhalten und erfasste dabei den von links kommenden Fahrradfahrer, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach verletzte sich der 61-Jährige durch den Aufprall mit dem Auto und den Sturz auf den Asphalt schwer am Hinterkopf.

Frankfurt-Griesheim - Einsatzkräfte brachten den Radfahrer am Freitag mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus, wo er seinen Verletzungen erlag, wie es weiter hieß. Ein Gutachter soll den genauen Unfallhergang aufklären. Immer wieder hätten Schaulustige am Unfallort die Rettungsmaßnahmen behindert, erklärte die Polizei. Es sei zu Festnahmen gekommen. dpa