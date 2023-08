61-jähriger Lkw-Fahrer stirbt bei Auffahrunfall auf A3

Ein Schild weist auf die Notaufnahme eines Krankenhauses hin. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Ein 61 Jahre alter Lkw-Fahrer ist am Mittwoch bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 3 ums Leben gekommen. Er habe aus ungeklärten Gründen nicht bemerkt, dass der vor ihm fahrende Sattelzug bis zum Stillstand abbremste, teilte die Polizei am Abend mit. Der 61-Jährige sei ungebremst aufgefahren. Der Mann wurde in seiner Fahrerkabine eingeklemmt und schwer verletzt geborgen.

Wiesbaden - Drei Stunden nach dem Unfall starb er der Mitteilung zufolge in einem Krankenhaus.

Der Unfall passierte kurz vor 15 Uhr zwischen den Anschlussstellen Niedernhausen und Wiesbadener Kreuz in Fahrtrichtung Frankfurt. Die Fahrbahn musste voll gesperrt werden. Es entstand ein Stau, der bis zu 20 Kilometer lang war. Wegen der Sommerhitze verteilten Rettungskräfte dort Getränke. Der Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge 50 000 Euro. dpa