62-Jähriger nach Explosion in Café vor Gericht

Nach einer Explosion in einem Frankfurter Café mit mehreren Verletzten und hohem Sachschaden hat sich von diesem Dienstag (ab 11.00 Uhr) an ein 62 Jahre alter Mitarbeiter des Lokals vor dem Amtsgericht Frankfurt zu verantworten. Die Anklage legt ihm die fahrlässige Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion zur Last. Demnach hatte er im Juni 2016 einer Kollegin ein angebliches Reinigungsmittel für einen Kühlschrank überlassen, das sich als hochexplosives Gemisch herausstellte und detonierte.

Frankfurt/Main - Die Frau erlitt schwere Verbrennungen, einige Gäste wurden ebenfalls verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 150.000 Euro. Das Gericht will den Prozess an einem Verhandlungstag abschließen. dpa