62-Jähriger nach Wohnungsbrand gestorben

Beim Brand in seinem Einfamilienhaus ist ein 62 Jahre alter Mann aus Heusenstamm (Landkreis Offenbach) tödlich verletzt worden. Das Feuer sei am Sonntag in der Küche ausgebrochen, berichtete die Polizei in Offenbach. Die genaue Ursache sei aber noch unklar. Die Höhe des Gebäudeschadens stehe auch noch nicht fest. Der Mann sei allein in dem Haus gewesen.