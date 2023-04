750 Sozialwohnungen fallen aus Bindung als Sozialwohnung

Wohnen

+ © Boris Roessler/dpa/Archivbild Um zwei neue Obergeschosse aufgestockt wurde dieses Mehrfamilienhaus in der Frankfurter Platensiedlung. © Boris Roessler/dpa/Archivbild

Im vergangenen Jahr sind in Hessen knapp 750 Wohnungen aus der Bindung als Sozialwohnung gefallen. Dies geht aus einer Antwort des Wirtschaftsministeriums in Wiesbaden auf eine parlamentarische Anfrage der AfD-Landtagsfraktion hervor. Im Jahr 2021 war für fast 1040 Wohnungen die verpflichtende Nutzung als Sozialwohnung ausgelaufen, 2020 für mehr als 1830 Wohnungen.

Wiesbaden - Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) hatte im Februar dieses Jahres von einer „Trendwende“ und „Anzeichen für eine leichte Erholung auf dem angespannten Markt für Sozialwohnungen“ gesprochen. 2022 waren landesweit 1600 zusätzliche Sozialwohnungen hinzugekommen, ihr Bestand summierte sich Ende vergangenen Jahres auf insgesamt 82.159.

Laut der Wohnungsbedarfsprognose des Instituts für Wohnen und Umwelt aus dem Jahr 2020 besteht in Hessen im Zeitraum von 2018 bis 2040 ein Bedarf an rund 367.000 zusätzlichen Wohnungen insgesamt, wie das Wirtschaftsministerium auf die parlamentarische Anfrage hin erläuterte. In den Jahren 2018 bis 2021 seien bereits 77.000 zusätzliche Wohnungen geschaffen worden. dpa