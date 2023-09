79-Jähriger erstochen: Verdächtiger festgenommen

Ein Mann trägt Handschellen. © Stefan Sauer/dpa/Illustration

Ein 79 Jahre alter Mann ist am Samstag in Frankfurt-Sachsenhausen mit Messerstichen getötet worden. Ein verdächtiger 64-Jähriger wurde festgenommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Zum Hintergrund der Tat und dem Verhältnis der beiden Männer machte die Polizei zunächst keine Angaben. Der mutmaßliche Täter und das Opfer seien nicht verwandt und Einzelheiten müssten noch geklärt werden.